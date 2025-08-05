В рамках программы предусмотрен широкий спектр поддержки, охватывающий бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области предоставляются эвакуированным лицам от благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице Фейсбука одного из отделений фонда.

"Каритас Мариуполь" начинает новый проект помощи совместно с Гуманитарным фондом для Украины Управления ООН по координации гуманитарных дел / OCHA Ukraine.

В трех регионах Украины — Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях — начинается внедрение масштабной гуманитарной инициативы, направленной на поддержку людей, подвергшихся тяжелым последствиям войны. Это касается как внутренне перемещенных лиц, так и тех, кто остался в прифронтовых или пострадавших районах и нуждается в помощи в повседневной жизни.

В рамках программы предусмотрен широкий спектр поддержки, охватывающий ключевые потребности людей в критических ситуациях. В частности, жители этих областей смогут получить:

Каритас организует горячее питание для временно перемещенных лиц, создавая кухни, благотворительные столовые и системы доставки горячих обедов в местах коллективного проживания. Кроме этого, осуществляется масштабная раздача индивидуальных наборов и бесплатных продуктов для ВПО в Николаеве и области.

транзитные гигиенические пакеты, содержащие необходимые средства для обеспечения гигиены в пути или временном жилье;

горячие обеды для самых уязвимых категорий населения, не имеющих возможности самостоятельно приготовить еду;

возможность пройти регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи — финансовую поддержку, которую люди смогут использовать по своему усмотрению в зависимости от индивидуальных потребностей.

Цель проекта - более тридцати семи тысяч услуг, которые будут адаптированы к конкретным потребностям бенефициаров. Это означает, что каждый получит именно ту помощь, которая для него наиболее актуальна — будь то продукты, гигиенические средства, еда или финансовая поддержка.

Организаторы призывают всех эвакуированных и требующих бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве и области следить за обновлениями в официальных источниках, ведь уже в ближайшее время будет обнародована подробная информация о процедуре оказания помощи, адресов, условий регистрации и порядке получения необходимых услуг.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Надбавка к пенсии в Николаевской области: какую доплату отменят с 1 августа, в Минсоцполитике предупредили.

Также Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Николаеве: цены прыгнут в полтора раза, за что будут платить больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: как получить 3100 гривен ко Дню Независимости.