Важлива надбавка до пенсії у Миколаївській області з 1 серпня офіційно припинила дію.

Багатьох цікавить питання, чи будуть нараховувати надбавку до пенсії у Миколаївській області з 1 серпня, яку надавали від ООН, повідомляє Politeka.net.

Роз'яснення надала прес-служба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Надбавка до пенсії у Миколаївській області з 1 серпня від ООН офіційно припинила дію. Проєкт реалізовували для найбільш соціально вразливих верств населення, що проживають у регіонах, наближених до зони бойових дій. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з обмеженим фінансуванням.

Згідно з офіційним роз’ясненням відомства, останні виплати в рамках цієї ініціативи були здійснені у липні 2025 року. Саме липневі виплати стали фінальним етапом роботи програми, яку реалізовували Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) спільно з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України. Як зазначили у міністерстві, діяльність програми зупинено через нестачу фінансових ресурсів з боку міжнародних партнерів.

Цей проєкт стартував у серпні 2023 року. Його метою була підтримка найбільш вразливих категорій населення — людей, які перебувають у зоні підвищеного ризику через близькість до бойових дій, мають обмежений доступ до стабільного джерела доходів і не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.

Серед головних бенефіціарів програми були пенсіонери, особи з інвалідністю, включно з дітьми, а також громадяни, які не мають права на отримання пенсійних виплат. Основною умовою для участі в програмі була наявність доходу, що не перевищував три тисячі двісті п’ятдесят гривень на місяць, а також проживання у територіях, де ведуться або потенційно можуть відновитися активні бойові дії.

Щомісяця українці отримували грошову допомогу на додаток до базової державної підтримки. Загалом за два роки реалізації ініціативи було виплачено понад п’ять мільярдів гривень.

Попри завершення програми надбавки до пенсії у Миколаївській області з 1 серпня від ООН, у Міністерстві соціальної політики не виключають її можливого відновлення.

Це стане можливим лише за умови надходження додаткового фінансування від міжнародних донорів та партнерських організацій. Відомство запевняє, що робить усе можливе для пошуку нових джерел фінансування з метою продовження підтримки найбільш потребуючих українців, які живуть у складних умовах, спричинених війною.

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