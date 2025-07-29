Напередодні Дня Незалежності держава виплачує разову грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та іншим категоріям громадян, повідомляє Politeka.net.
Це передбачено постановою Кабміна.
У 2025 році розміри грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян визначено постановою Кабінету Міністрів України, а сама допомога традиційно спрямована на підтримку ветеранів, постраждалих під час воєн, учасників Революції Гідності та членів родин загиблих Захисників.
Хто отримає допомогу і скільки саме
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Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто, місць примусового утримання, включаючи дітей, народжених у таких місцях — по 1 000 гривень.
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Особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні, визнані особами з інвалідністю з будь-яких причин:
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І група — 3 100 гривень
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ІІ група — 2 900 гривень
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ІІІ група — 2 700 гривень
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Особи з особливими заслугами перед Україною — 3 100 грн.
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Члени родин загиблих або померлих:
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Ветеранів війни
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Захисників і Захисниць України
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Осіб з інвалідністю внаслідок війни
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Учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань
(якщо вдова чи вдівець не вступили в новий шлюб) — по 650 грн.
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Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, особи, вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників — по 450 грн.
Як отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян, що залежить від вашого статусу
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Для військовослужбовців, які зараз служать
Жодних додаткових дій не потрібно. Списки формуються військовими частинами, які самі подають заявки на виплату. Кошти надійдуть за місцем служби.
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Для пенсіонерів
Учасникам бойових дій, які вже отримують пенсію, допомога буде нарахована автоматично. Виплата відбудеться разом із серпневою пенсією.
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Для цивільних осіб, які не служать і не є пенсіонерами
Якщо ви маєте статус УБД, але не належите до перших двох категорій, необхідно до 1 серпня 2025 року подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання.
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