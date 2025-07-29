Напередодні Дня Незалежності держава виплачує разову грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та іншим категоріям громадян, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміна.

У 2025 році розміри грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян визначено постановою Кабінету Міністрів України, а сама допомога традиційно спрямована на підтримку ветеранів, постраждалих під час воєн, учасників Революції Гідності та членів родин загиблих Захисників.

Хто отримає допомогу і скільки саме

  • Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто, місць примусового утримання, включаючи дітей, народжених у таких місцях — по 1 000 гривень.

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні, визнані особами з інвалідністю з будь-яких причин:

    • І група — 3 100 гривень

    • ІІ група — 2 900 гривень

    • ІІІ група — 2 700 гривень

  • Особи з особливими заслугами перед Україною3 100 грн.

  • Члени родин загиблих або померлих:

    • Ветеранів війни

    • Захисників і Захисниць України

    • Осіб з інвалідністю внаслідок війни

    • Учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань
      (якщо вдова чи вдівець не вступили в новий шлюб) — по 650 грн.

  • Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, особи, вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників — по 450 грн.

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Як отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян, що залежить від вашого статусу

  • Для військовослужбовців, які зараз служать
    Жодних додаткових дій не потрібно. Списки формуються військовими частинами, які самі подають заявки на виплату. Кошти надійдуть за місцем служби.

  • Для пенсіонерів
    Учасникам бойових дій, які вже отримують пенсію, допомога буде нарахована автоматично. Виплата відбудеться разом із серпневою пенсією.

  • Для цивільних осіб, які не служать і не є пенсіонерами
    Якщо ви маєте статус УБД, але не належите до перших двох категорій, необхідно до 1 серпня 2025 року подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання.

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