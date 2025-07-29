Стало відомо, як отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян.

Напередодні Дня Незалежності держава виплачує разову грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та іншим категоріям громадян, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміна.

У 2025 році розміри грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян визначено постановою Кабінету Міністрів України, а сама допомога традиційно спрямована на підтримку ветеранів, постраждалих під час воєн, учасників Революції Гідності та членів родин загиблих Захисників.

Хто отримає допомогу і скільки саме

Учасники бойових дій , постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто, місць примусового утримання, включаючи дітей, народжених у таких місцях — по 1 000 гривень .

Особи з інвалідністю внаслідок війни , а також колишні малолітні в’язні , визнані особами з інвалідністю з будь-яких причин: І група — 3 100 гривень ІІ група — 2 900 гривень ІІІ група — 2 700 гривень

Особи з особливими заслугами перед Україною — 3 100 грн .

Члени родин загиблих або померлих : Ветеранів війни Захисників і Захисниць України Осіб з інвалідністю внаслідок війни Учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань

(якщо вдова чи вдівець не вступили в новий шлюб) — по 650 грн .

Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, особи, вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників — по 450 грн.

Як отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій громадян, що залежить від вашого статусу

Для військовослужбовців, які зараз служать

Жодних додаткових дій не потрібно. Списки формуються військовими частинами, які самі подають заявки на виплату. Кошти надійдуть за місцем служби.

Для пенсіонерів

Учасникам бойових дій, які вже отримують пенсію, допомога буде нарахована автоматично. Виплата відбудеться разом із серпневою пенсією.

Для цивільних осіб, які не служать і не є пенсіонерами

Якщо ви маєте статус УБД, але не належите до перших двох категорій, необхідно до 1 серпня 2025 року подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання.

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