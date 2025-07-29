В канун Дня Независимости государство выплачивает разовую денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и другим категориям граждан, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина.

В 2025 году размеры денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан определены постановлением Кабинета Министров Украины, а деньги традиционно направлена на поддержку ветеранов, пострадавших во время войн, участников Революции Достоинства и членов семей погибших Защитников.

Кто получит и сколько именно

  • Участники боевых действий, пострадавшие в Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, включая детей, рожденных в таких местах - по 1000 гривен .

  • Лица с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные, признанные лицами с инвалидностью по любым причинам:

    • И группа - 3 100 гривен

    • ІІ группа - 2 900 гривен

    • ІІІ группа - 2 700 гривен

  • Лица с особыми заслугами перед Украиной - 3 100 грн.

  • Члены семей погибших или умерших:

    • Ветеранов войны

    • Защитников и Защитниц Украины

    • Лиц с инвалидностью в результате войны

    • Участников боевых действий, жертв нацистских преследований
      (если вдова или вдовец не вступили в новый брак) - по 650 грн .

  • Участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, лица, вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков – по 450 грн .

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Как получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан, что зависит от вашего статуса

  • Для военнослужащих, которые сейчас служат,
    никаких дополнительных действий не требуется.

  • Для пенсионеров
    Участникам боевых действий, уже получающих пенсию, помощь будет начислена автоматически. Выплата состоится вместе с августовской пенсией.

  • Для гражданских лиц, не служащих и не пенсионеров
    Если вы имеете статус УБД, но не относитесь к первым двум категориям, необходимо до 1 августа 2025 года подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

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