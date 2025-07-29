Стало известно, как получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан.

В канун Дня Независимости государство выплачивает разовую денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и другим категориям граждан, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина.

В 2025 году размеры денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан определены постановлением Кабинета Министров Украины, а деньги традиционно направлена на поддержку ветеранов, пострадавших во время войн, участников Революции Достоинства и членов семей погибших Защитников.

Кто получит и сколько именно

Участники боевых действий , пострадавшие в Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, включая детей, рожденных в таких местах - по 1000 гривен .

Лица с инвалидностью в результате войны , а также бывшие малолетние заключенные , признанные лицами с инвалидностью по любым причинам: И группа - 3 100 гривен ІІ группа - 2 900 гривен ІІІ группа - 2 700 гривен

Лица с особыми заслугами перед Украиной - 3 100 грн .

Члены семей погибших или умерших : Ветеранов войны Защитников и Защитниц Украины Лиц с инвалидностью в результате войны Участников боевых действий, жертв нацистских преследований

(если вдова или вдовец не вступили в новый брак) - по 650 грн .

Участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, лица, вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков – по 450 грн .

Как получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан, что зависит от вашего статуса

Для военнослужащих, которые сейчас служат,

никаких дополнительных действий не требуется.

Для пенсионеров

Участникам боевых действий, уже получающих пенсию, помощь будет начислена автоматически. Выплата состоится вместе с августовской пенсией.

Для гражданских лиц, не служащих и не пенсионеров

Если вы имеете статус УБД, но не относитесь к первым двум категориям, необходимо до 1 августа 2025 года подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

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