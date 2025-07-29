В канун Дня Независимости государство выплачивает разовую денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и другим категориям граждан, сообщает Politeka.net.
Это предусмотрено постановлением Кабмина.
В 2025 году размеры денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан определены постановлением Кабинета Министров Украины, а деньги традиционно направлена на поддержку ветеранов, пострадавших во время войн, участников Революции Достоинства и членов семей погибших Защитников.
Кто получит и сколько именно
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Участники боевых действий, пострадавшие в Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, включая детей, рожденных в таких местах - по 1000 гривен .
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Лица с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные, признанные лицами с инвалидностью по любым причинам:
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И группа - 3 100 гривен
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ІІ группа - 2 900 гривен
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ІІІ группа - 2 700 гривен
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Лица с особыми заслугами перед Украиной - 3 100 грн.
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Члены семей погибших или умерших:
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Ветеранов войны
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Защитников и Защитниц Украины
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Лиц с инвалидностью в результате войны
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Участников боевых действий, жертв нацистских преследований
(если вдова или вдовец не вступили в новый брак) - по 650 грн .
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Участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, лица, вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков – по 450 грн .
Как получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий граждан, что зависит от вашего статуса
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Для военнослужащих, которые сейчас служат,
никаких дополнительных действий не требуется.
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Для пенсионеров
Участникам боевых действий, уже получающих пенсию, помощь будет начислена автоматически. Выплата состоится вместе с августовской пенсией.
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Для гражданских лиц, не служащих и не пенсионеров
Если вы имеете статус УБД, но не относитесь к первым двум категориям, необходимо до 1 августа 2025 года подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства.
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