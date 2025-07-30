Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Миколаєві зростуть не для всіх українських споживачів.

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Миколаєві зміняться для частини українських споживачів, проте тільки на електроенергію, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Миколаєві зростуть не для всіх українських споживачів. Так, відбудеться перегляд тарифів на електроенергію, однак зміни стосуватимуться виключно юридичних осіб — підприємств, установ та комерційних споживачів. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Причиною стала необхідність реагувати на зростання навантаження на енергетичну систему у вечірні години, коли попит на електроенергію є найвищим.

Зміни охоплюють усі ключові сегменти оптового енергоринку — ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок і балансуючий ринок. Нові граничні ціни діятимуть у часовому проміжку з 17:00 до 23:00 — саме тоді енергосистема зазнає найбільшого навантаження.

Згідно з новими тарифами на комунальні послуги з 1 серпня у Миколаєві:

на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ціна 1 мегават-години зросте з 9 000 гривень до 15 000 гривень;

на балансуючому гранична ціна підніметься з 10 000 гривень до 16 000 гривень.

Таким чином, у пікові години ціни на електроенергію зростуть у середньому в 1,67 раза.

Водночас тарифи для побутових споживачів залишаються незмінними. Ціна для населення становитиме, як і раніше, 4 гривні 32 копійки за 1 кіловат-годину. Стабільність тарифу забезпечується механізмом покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який дозволяє компенсувати різницю між ринковою вартістю та соціально обґрунтованими цінами.

Попри те, що побутові користувачі напряму не відчують подорожчання електроенергії, експерти попереджають про можливі непрямі наслідки. Збільшення витрат для бізнесу, промисловості, сфери торгівлі та послуг може призвести до підвищення цін на товари і послуги. У підсумку це відіб’ється й на гаманцях звичайних споживачів — навіть без перегляду їхніх тарифів.

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