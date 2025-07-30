Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Одессе вырастут не для всех украинских потребителей.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Николаеве изменятся для части украинских потребителей, но только на электроэнергию, сообщает Politeka.net.

Рост ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Николаеве поднимутся не для всех украинских потребителей. Да, состоится пересмотр стоимости на электроэнергию, однако изменения будут касаться исключительно юридических лиц — предприятий, учреждений и коммерческих потребителей. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Причиной стала необходимость реагировать на рост нагрузки на энергетическую систему в вечерние часы, когда спрос на электроэнергию самый высокий.

Изменения охватывают все ключевые сегменты оптового энергорынка – рынок «в сутки вперед», внутрисуточный рынок и балансирующий рынок. Новые предельные цены будут действовать во временном промежутке с 17:00 до 23:00 — именно тогда энергосистема испытывает наибольшую нагрузку.

Согласно новым тарифам на коммунальные услуги с 1 августа в Николаеве:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточно цена 1 мегаватт-часа вырастет с 9 000 гривен до 15 000 гривен;

на балансирующем предельная цена поднимется с 10 000 до 16 000 гривен.

Таким образом, в пиковые часы цены на электроэнергию возрастут в среднем в 1,67 раза.

В то же время, расценки для бытовых потребителей остаются неизменными. Цена для населения будет по-прежнему 4 гривны 32 копейки за 1 киловатт-час. Стабильность тарифа обеспечивается механизмом возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющим компенсировать разницу между рыночной стоимостью и социально обоснованными суммами.

Несмотря на то, что бытовые пользователи напрямую не ощутят подорожание электроэнергии, эксперты предупреждают о возможных косвенных последствиях. Увеличение затрат на бизнес, промышленность, сферу торговли может привести к повышению ценников на товары. В итоге это отразится и на кошельках обычных потребителей даже без просмотра их сумм.

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