Дефіцит продуктів у Київській області відчутно проявляється через подорожчання яблук, які традиційно вважались доступними, повідомляє Politeka.

Згідно з даними "Hromadske", середня ціна цього фрукта досягла 85,20 грн за кілограм. Це триразове зростання у порівнянні з червнем минулого року, коли вона становила 28,11 грн/кг.

Олександр Хорєв із проєкту EastFruit Weekly Ukraine зазначає, що на українському ринку практично зникли вітчизняні яблука. Їх місце зайняли переважно імпортовані, зокрема польські. Така ситуація виникла через зменшення площ нових насаджень та старіння існуючих садів. Експерт Іван Томич вказує, що саме це стало ключовою причиною скорочення пропозиції.

Ціни на банани, які раніше поступалися яблукам, тепер становлять 74,15 грн за кілограм, у той час як рік тому — 64,03 грн. Таким чином, банани стали орієнтиром вартості для яблук. Це демонструє зміну балансу між традиційними та екзотичними товарами на українському ринку.

Фахівці зазначають, що за нинішніх умов фрукти можуть перейти до категорії дорогих. Споживачі знижують обсяги купівлі, що створює ризики для стабільності внутрішнього попиту. Якщо тенденція не зміниться, ситуація ускладниться восени.

Дефіцит продуктів у Київській області стає дедалі помітнішим, зокрема у сегменті фруктів. На полицях магазинів дедалі частіше з’являється імпорт замість місцевої продукції, що позначається як на виборі, так і на доступності для населення.

До слова, на Київщині також повідомляли про дефіцит молочної продукції. Причинами цього є скорочення обсягів сировини на внутрішньому ринку, а також активізація експорту молочних товарів до країн Європи.

Джерело: Hromadske

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