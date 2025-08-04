Дефицит продуктов в Киевской области становится все более заметным, в частности в сегменте фруктов.

Дефицит продуктов в Киевской области ощутимо проявляется из-за подорожания яблок, традиционно считавшихся доступными, сообщает Politeka.

Согласно данным "Hromadske", средняя цена этого фрукта достигла 85,20 грн за килограмм. Это трехкратный рост по сравнению с июнем прошлого года, когда он составил 28,11 грн/кг.

Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine отмечает, что на украинском рынке практически исчезли отечественные яблоки. Их место заняли преимущественно импортированные, в том числе польские. Такая ситуация возникла из-за уменьшения площадей новых насаждений и старения существующих садов. Эксперт Иван Томич указывает, что именно это явилось ключевой причиной сокращения предложения.

Цены на бананы, которые раньше уступали яблокам, теперь составляют 74,15 грн за килограмм, в то время как год назад — 64,03 грн. Таким образом, бананы стали ориентиром стоимости для яблок. Это показывает изменение баланса между традиционными и экзотическими товарами на украинском рынке.

Специалисты отмечают, что в нынешних условиях фрукты могут перейти в категорию дорогих. Потребители снижают объемы покупки, что создает риски для стабильности внутреннего спроса. Если тенденция не изменится, ситуация усугубится осенью.

Дефицит продуктов в Киевской области становится все более заметным, в частности в сегменте фруктов. На полках магазинов все чаще появляется импорт вместо местной продукции, что отражается как на выборе, так и на доступности населения.

К слову, в Киевской области также сообщали о дефиците молочной продукции. Причины этого - сокращение объемов сырья на внутреннем рынке, а также активизация экспорта молочных товаров в страны Европы.

Источник: Hromadske

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