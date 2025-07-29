Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Київській області може загостритися, якщо попит на експортну продукцію не знизиться.

Дефіцит продуктів у Київській області може посилитися через загальнонаціональне зростання цін на молоко, пов’язане з нестачею сировини, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає AgroReview.

За прогнозами аналітиків, у найближчі тижні вартість закупівлі молочної продукції в Україні знову підвищиться. Причинами цього є скорочення обсягів сировини на внутрішньому ринку, а також активізація експорту молочних товарів до країн Європи.

Про це повідомляє AgroReview з посиланням на Асоціацію виробників молока. Експерти пояснюють, що після відкриття розширених квот на експорт до ЄС українські компанії почали активно збільшувати поставки за кордон. Це призвело до того, що молокозаводи в середині країни змушені шукати нові джерела постачання сировини, що відображається на цінах.

Зокрема, через підвищений попит на вершкове масло в Європі зросли і внутрішні біржові котирування. У результаті, закупівельна ціна на сировину демонструє стійку динаміку до зростання, що вже відчутно вартісно відображається на роздрібній торгівлі. Так, середня ціна молока «Яготинське 2,6%» об’ємом 900 мл сягнула 59,39 грн, що майже на 5 гривень більше, ніж минулого місяця. У мережі Megamarket воно коштує 64,5 грн, в Auchan – 56,3, Metro – 58,76, а в Novus – 57,99. Тим часом «Простонаше 1%» коливається від 49,82 грн до 57,3 грн.

Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Київській області — зокрема молочних — може загостритися, якщо попит на експортну продукцію не знизиться, а вітчизняне виробництво не відновить стабільні обсяги.

Джерело: AgroReview

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