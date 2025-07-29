Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Киевской области может обостриться, если спрос на экспортную продукцию не снизится.

Дефицит продуктов в Киевской области может усилиться из-за общенационального роста цен на молоко, связанного с нехваткой сырья, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет AgroReview.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие недели стоимость закупки молочной продукции в Украине снова повысится. Причины этого - сокращение объемов сырья на внутреннем рынке, а также активизация экспорта молочных товаров в страны Европы.

Об этом сообщает AgroReview со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Эксперты объясняют, что после открытия расширенных квот на экспорт в ЕС, украинские компании начали активно увеличивать поставки за границу. Это привело к тому, что молокозаводы внутри страны вынуждены искать новые источники поставки сырья, отражаемого на ценах.

В частности, из-за повышенного спроса на сливочное масло в Европе выросли и внутренние биржевые котировки. В результате закупочная цена на сырье демонстрирует устойчивую динамику роста, что уже ощутимо стоимостно отражается на розничной торговле. Так, средняя цена молока «Яготинское 2,6%» объемом 900 мл достигла 59,39 грн, что почти на 5 гривен больше, чем в прошлом месяце. В сети Megamarket оно стоит 64,5 грн, у Auchan – 56,3, Metro – 58,76, а у Novus – 57,99. Тем временем «Простонаше 1%» колеблется от 49,82 грн до 57,3 грн.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Киевской области, в частности молочных, может обостриться, если спрос на экспортную продукцию не снизится, а отечественное производство не возобновит стабильные объемы.

Источник: AgroReview

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