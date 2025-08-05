Ситуацію ускладнює дефіцит продуктів у Вінницькій області, який у поєднанні з місцевими аграрними труднощами формує загальний тиск.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області посилив тенденцію до подорожчання овочевої продукції, зокрема огірків, повідомляє Politeka.

На українському ринку тепличні огірки знову зросли в ціні після короткого періоду зниження. Станом на 20 червня поточного року, вартість коливається у межах 30–50 гривень за кілограм, що становить приблизно на 13% більше, ніж тиждень тому. Такі дані наводять аналітики EastFruit, на яких посилається УНН.

Основною причиною фахівці називають обмеження пропозиції на фоні масштабних зачисток у тепличних господарствах. Підготовка до нового етапу висаджування спричинила скорочення обсягів збору продукції, що створило дефіцит на ринку. До цього додалися складні погодні умови, які унеможливили регулярне збирання врожаю в літніх теплицях.

У результаті середні розцінки на товар досягнули 30–50 грн за кілограм, або $0,72–1,20. Такі показники на 13% перевищують попередній тиждень, хоча у порівнянні з аналогічною датою торік нинішній рівень усе ще нижчий — приблизно на 16%.

Однак експерти застерігають: якщо зростання триватиме, це може суттєво вплинути на швидкість реалізації продукції. Споживачі навряд чи зможуть адаптуватися до постійної зміни цін.

Ситуацію ускладнює дефіцит продуктів у Вінницькій області, який у поєднанні з місцевими аграрними труднощами формує загальний тиск на аграрний сегмент по всій країні.

До слова, на Вінниччині також повідомляли про зникнення риби.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України у коментарі Телеграфу зауважила, що через значне падіння рибного промислу популярні види прісноводної риби зникли з продажу або стали розкішшю.

Джерело: УНН

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