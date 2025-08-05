Ситуацию усугубляет дефицит продуктов в Винницкой области, который в сочетании с местными аграрными трудностями формирует общее давление.

Дефицит продуктов в Винницкой области усилил тенденцию к удорожанию овощной продукции, в частности, огурцов, сообщает Politeka.

На украинском рынке тепличные огурцы снова выросли в цене после короткого периода понижения. По состоянию на 20 июня текущего года стоимость колеблется в пределах 30–50 гривен за килограмм, что составляет примерно на 13% больше, чем неделю назад. Такие данные приводят аналитики EastFruit, на которые ссылается УНН.

Основной причиной специалисты называют ограничение предложения на фоне масштабных зачисток в тепличных хозяйствах. Подготовка к новому этапу высадки повлекла за собой сокращение объемов сбора продукции, что создало дефицит на рынке.

В результате средние расценки на товар достигли 30–50 грн за килограмм или $0,72–1,20. Такие показатели на 13% превышают предыдущую неделю, хотя по сравнению с аналогичной датой в прошлом году нынешний уровень все еще ниже примерно на 16%.

Однако эксперты предостерегают: если рост будет продолжаться, это может оказать существенное влияние на скорость реализации продукции. Потребители вряд ли смогут адаптироваться к постоянному изменению цен.

Ситуацию усугубляет дефицит продуктов в Винницкой области, который в сочетании с местными аграрными трудностями формирует общее давление на аграрный сегмент по всей стране.

К слову, в Винницкой области также сообщали об исчезновении рыбы.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии Телеграфу отметила, что из-за значительного падения рыбного промысла популярные виды пресноводной рыбы исчезли с продаж или стали роскошью.

Источник: УНН

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