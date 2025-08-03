У Дніпрі та інших населених пунктах області протягом наступного тижня – з 4 по 10 серпня 2025 року – відбудеться тимчасове відключення газу.

У системі газопостачання Дніпра та області з 4 по 10 серпня проводитимуть ремонтні роботи, через які буде обмежено розподіл природного газу в житлових будинках, пише Politeka.

Зокрема спеціалісти Дніпровської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" попереджають, що протягом тижня без блакитного палива залишаться деякі мешканці обласного центру та інших населених пунктів району.

У місті Дніпро, як повідомляє Politeka, тимчасові відключення газу відбудуться:

у понеділок, 4 серпня, за адресами вул. Надії Алексєєнко, 15; пр. Лесі Українки, 20, 22, 24;

у середу, 6 серпня – пр. Лесі Українки, 12,14; вул. Харківська, 8а; Сержанта Андрющенка, 18, 20, 36а, 40, 42, 44, 46, 48а, 50, 52, 52а, 52б.

У селі Братське 7 числа почнуться ремонтні роботи, які триватимуть аж до 21.08 та залишать без блакитного палива будинки за адресами:

вулиця Запорізька, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 52, 54, 56, 56а;

Зарічна, 1, 3, 5, 7-10, 7а, 10д, 28, 28а, 70а, 76а, 88;

Садова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76, 78, 80, 82, 86.

У селищі Шевченко обмеження газопостачання діятиме в четвер і пʼятницю для будинків по вул. Шкільна, 7, 9.

Крім того, повідомляється, що з 8:00 понеділка до 17:00 у четвер без природного газу тимчасово залишаться деякі мешканці Саксаганської територіальної громади.

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