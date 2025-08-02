У деяких населених пунктах Київської області протягом наступного тижня – з 4 по 10 серпня 2025 року – відбудеться тимчасове відключення газопостачання.

Спеціалісти повідомили, коли та де в Київській області з 4 по 10 серпня діятимуть графіки відключення газу, пише Politeka.

Важливе попередження: для безпеки споживачам природного газу, яких торкнуться вказані нижче графіки відключень, потрібно перекрити крани на опусках перед газовими приладами і відкривати їх лише після закінчення всіх робіт.

Зокрема Київська філія "Газмережі" попереджає, що в період із 4 по 8 серпня 2025 року у звʼязку з плановими ремонтними роботами на газорозподільних мережах тимчасово без газу залишиться частина мешканців села Велика Мотовилівка у Фастівському районі.

У вівторок, 5 числа, розпочнуться планові роботи, через які без газопостачання залишаться споживачі в селі Брилівка Білоцерківського районі, повідомляє Politeka. Триватимуть обмеження аж до 12 числа.

У місті Біла Церква 7 серпня буде проводитися реконструкція системи газопостачання, через що орієнтовно з 9:00 до 17:00 буде задіяно графіки відключення для мешканців деяких багатоквартирних будинків. Адреси: вул. Волонтерська, 5, вул. Сквирське шосе, 216а.

Крім того, в тому ж Білоцерківському районі в неділю, 10 числа, почнуться досить тривалий ремонт на газопроводі середнього тиску, що залишить без блакитного палива споживачів у селі Кищинці.

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