В некоторых населенных пунктах Киевской области в течение следующей недели – с 4 по 10 августа 2025 – произойдет временное отключение газоснабжения.

Специалисты сообщили, когда и где в Киевской области с 4 по 10 августа будут действовать графики отключения газа, пишет Politeka.

Важное предупреждение: для безопасности потребителям природного газа, которых коснутся нижеуказанные графики отключений, нужно перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и открывать их только после окончания всех работ.

В частности, Киевский филиал "Газсети" предупреждает, что в период с 4 по 8 августа 2025 года в связи с плановыми ремонтными работами на газораспределительных сетях временно без газа останется часть жителей села Великая Мотовиловка в Фастовском районе.

Во вторник, 5 числа, начнутся плановые работы, из-за которых без газоснабжения останутся потребители в селе Бриловка Белоцерковского района, сообщает Politeka. Продолжатся ограничения до 12 числа.

В городе Белая Церковь 7 августа будет проводиться реконструкция системы газоснабжения, из-за чего ориентировочно с 9:00 до 17:00 будут задействованы графики отключения для жителей некоторых многоквартирных домов. Адреса: ул. Волонтерская, 5, ул. Сквирское шоссе, 216а.

Кроме того, в том же Белоцерковском районе в воскресенье, 10 числа, начнутся достаточно продолжительный ремонт на газопроводе среднего давления, что оставит без голубого топлива потребителей в селе Кищинцы.

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