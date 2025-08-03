В Днепре и других населенных пунктах области в течение следующей недели – с 4 по 10 августа 2025 года – произойдет временное отключение газа.

В системе газоснабжения Днепра и области с 4 по 10 августа будут производиться ремонтные работы, из-за которых будет ограничено распределение природного газа в жилых домах, пишет Politeka.

В частности, специалисты Днепровского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" предупреждают, что в течение недели без голубого топлива останутся некоторые жители областного центра и других населенных пунктов района.

В городе Днепр, как сообщает Politeka, временные отключения газа произойдут:

в понедельник, 4 августа, по адресам ул. Надежды Алексеенко, 15; пр. Леси Украинки, 20, 22, 24;

в среду, 6 августа – пр. Леси Украинки, 12, 14, ул. Харьковская, 8а; Сержанта Андрющенко, 18, 20, 36а, 40, 42, 44, 46, 48а, 50, 52, 52а, 52б.

В селе Братское 7 числа начнутся ремонтные работы, которые продлятся до 21.08 и оставят без голубого топлива дома по адресам:

улица Запорожская, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 52, 54, 56;

Заречная, 1, 3, 5, 7-10, 7а, 10д, 28, 28а, 70а, 76а, 88;

Садовая, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76, 78, 80, 82, 86.

В поселке Шевченко ограничение газоснабжения будет действовать в четверг и пятницу для домов по ул. Школьная, 7, 9.

Кроме того, сообщается, что с 8:00 понедельника по 17:00 в четверг без природного газа временно останутся некоторые жители Саксаганской территориальной общины.

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