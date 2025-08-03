Спеціалісти обленерго повідомили, що в Вінниці та інших населених пунктах області протягом тижня з 4 по 10 серпня 2025 року діятимуть графіки відключення світла.

АТ "Вінницяобленерго" оголосило нові графіки відключення світла в регіоні на наступний тиждень – із 4 по 10 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Приблизний час планових знеструмлень у ці дні – з 9:00 до 16:00 або 17:00.

У місті Вінниця графіки відключення світла будуть застосовуватися щодня в будні з 4 по 8 серпня. Знеструмлення будуть локальними і стосуватимуться лише окремих вулиць, список яких можна знайти на сайті обленерго.

У Замостянському районі без електроенергії тимчасово залишиться частина мешканців Вінницьких Хуторів, Малих Крушлинців, Великих Крушлинців, Шаргорода, Бохоників, Стадниці, Майдан-Чепельського, Некрасового, Якушинців, Тютьків, Агрономічного, Переорок, Могилівки, Прибузького, Луки-Мелешківської, Хижинців, Пурпурівців.

У Тиврівському районі Вінницької області, як пише Politeka, діятимуть такі часткові графіки відключення світла:

4 та 7 серпня – Маянів, Борсків, Ворошилівка; 8 – Кальнишівка, Латанці, Вороновиця, Тростянець; 9 – Селище, Урожайне, Гнівань, Лани, Велика Вулига, Студениця.

У Літинському р-ні без електроенергії в понеділок залишаться деякі мешканці селища Літин, а у вівторок – села Бруслинів.

Інформацію щодо планових знеструмлень в інших районах області можна знайти на сайті обленерго, там є точний перелік адрес, яких торкнуться обмеження, та терміни.

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