Специалисты облэнерго сообщили, что в Виннице и других населенных пунктах области в течение недели с 4 по 10 августа 2025 года будут действовать графики отключения света.

АО "Винницаоблэнерго" объявило о новых графиках отключения света в регионе на следующую неделю - с 4 по 10 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Приблизительное время плановых обесточений в эти дни – с 9:00 до 16:00 или 17:00.

В Виннице графики отключения света будут применяться ежедневно в будни с 4 по 8 августа. Обесточения будут локальными и будут касаться только отдельных улиц, список которых можно найти на сайте облэнерго.

В Замостянском районе без электроэнергии временно останется часть жителей Винницких Хуторов, Малых Крушлинцев, Больших Крушлинцев, Шаргорода, Бохоников, Стадницы, Майдан-Чепельского, Некрасового, Якушинцев, Тютьков, Агрономического, Переорок, Могилевки, Прибужского, Луки-Мелешковской, Хижинцев, Пурпуровцев.

В Тивровском районе Винницкой области, как пишет Politeka, будут действовать следующие частичные графики отключения света:

4 и 7 августа – Маянов, Борсков, Ворошиловка; 8 – Кальнишевка, Латанцы, Вороновица, Тростянец; 9 – Селище, Урожайное, Гнивань, Ланы, Большая Вулига, Студеница.

В Литинском р-не без электроэнергии в понедельник останутся некоторые жители поселка Литин, а во вторник – села Бруслинов.

Информацию о плановых обесточениях в других районах области можно найти на сайте облэнерго, там есть точный перечень адресов, затрагиваемых ограничениями, и сроки.

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