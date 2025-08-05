Робота для пенсіонерів у Києві є реальною можливістю мати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Києві представлена низкою вакансій, де роботодавці відкриті до співпраці з людьми різного віку, повідомляє Politeka.

Інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

У мережу ресторанів і доставки «Япіко» шукають кухаря або кухарку гарячого процесу. Робота розташована на вулиці Леся Курбаса. Компанія пропонує гнучкий графік: 5/2, 4/3, 4/2 або плаваючий, стабільну оплату — від 35 000 до 39 000 гривень. Вакансія передбачає повну або часткову зайнятість. Обов’язки: приготування гарячих страв, участь у створенні меню, підтримка чистоти. Кожному новому працівникові компанія дарує промокод, надає харчування, розвозку, знижки та інші бонуси.

Компанія TOPIAR, яка спеціалізується на ландшафтному дизайні, відкрила вакансію садівника. Робота розташована на вулиці Новокостянтинівській. Потрібна активна людина з досвідом щонайменше один рік. Обов’язки: стрижка газонів, догляд за деревами та рослинами, боротьба з бур’янами. Оплата — 30 000–45 000 гривень, графік — 5/2 з 8:30 до 18:00. Переваги: розвозка, забезпечення інструментами, офіційне оформлення, оплачувана відпустка.

NOVUS запрошує продавців продовольчих товарів у мобільну групу. Місце — Київ. Обов’язки включають викладку продукції, перевірку якості, дотримання стандартів. Заробітна плата — 22 000–30 000 гривень, графік — 4/4 або 7/7, по 12–13 годин. Компанія забезпечує безкоштовне навчання, харчування, компенсацію проїзду, допомогу з житлом.

Робота для пенсіонерів у Києві — це реальна можливість мати стабільний дохід, комфортні умови та підтримку в різних сферах життя.

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