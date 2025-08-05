Работа для пенсионеров в Киеве реальная возможность иметь стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Киеве представлена рядом вакансий, где работодатели открыты к сотрудничеству с людьми всех возрастов, сообщает Politeka.

Информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В сеть ресторанов и доставки «Япико» ищут повара или кухарку горячего процесса. Работа находится на улице Леся Курбаса. Компания предлагает гибкий график: 5/2, 4/3, 4/2 или плавающий, стабильную оплату – от 35 000 до 39 000 гривен. Вакансия предусматривает полную или частичную занятость. Обязанности: приготовление горячих блюд, участие в создании меню, поддержание чистоты. Каждому новому работнику компания дарит промокод, предоставляет питание, развозку, скидки и другие бонусы.

Компания TOPIAR, специализирующаяся на ландшафтном дизайне, открыла вакансию садовода . Работа расположена на улице Новоконстантиновской. Нужен активный человек с опытом не менее одного года. Обязанности: стрижка газонов, уход за деревьями и растениями, борьба с сорняками. Оплата - 30 000-45 000 гривен, график - 5/2 с 8:30 до 18:00. Преимущества: развозка, обеспечение инструментами, официальное оформление, оплачиваемый отпуск.

NOVUS приглашает продавцов продовольственных товаров в мобильную группу. Место – Киев. Обязанности включают в себя выкладку продукции, проверку качества, соблюдение стандартов. Заработная плата - 22 000-30 000 гривен, график - 4/4 или 7/7, по 12-13 часов. Компания обеспечивает бесплатное обучение, питание, компенсацию проезда, пособие с жильем.

Работа для пенсионеров в Киеве – это реальная возможность иметь стабильный доход, комфортные условия и поддержку в разных сферах жизни.

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