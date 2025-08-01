Новий графік руху транспорту в Києві стосується декількох автобусних і тролейбусних маршрутів, повідомляє Politeka.

Таку інфориацію надають у «Київпастрансі».

Ярмарки організують на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми, Академіка Шалімова та Татарській. Внаслідок цього буде частково змінено напрямки пересування транспорту.

У суботу, 2 серпня, оновлення торкнуться автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110, а також тролейбусів №№ 34, 37-А. У неділю, 3 серпня, коригування стосуватимуться автобуса № 31.

Автобус № 2 тимчасово курсуватиме від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Шолуденка через вул. Скакуна. № 6 слідуватиме без заїзду на Лісківську та Радунську. № 39 об’їжджатиме через просп. Науки й вул. Лисогірську. № 44 прямуватиме від «Березняків» через Радунську до Милославської. № 49 змінить напрямок після Амвросія Бучми – просп. Тичини – Дніпровська набережна.

Маршрут № 87 з «Осокорків» до Шептицького пройде через Березняківську. № 95 курсуватиме через Тичини та набережну. № 110 доїде до вул. Лісківської без заїзду на неї. У неділю № 31 матиме напрям через Іллєнка та Татарську.

Тролейбус № 34 рухатиметься лише до просп. Степана Бандери. № 37-А курсуватиме до просп. Червоної Калини.

Новий графік руху транспорту в Києві запроваджено тимчасово — на період проведення ярмарків.

До слова, у столиці також повідомляли про подорожчання проїзду. тепер за звичайну синю транспортну карту доведеться викласти 96 гривень, а учнівська обійдеться у 120. Попри нові розцінки, вже придбані раніше картки залишаються чинними і ними можна користуватись як і раніше.

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