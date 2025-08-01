Новый график движения транспорта в Киеве относится к нескольким автобусным и троллейбусным маршрутам, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в «Киевпасстрансе».

Ярмарки организуют на улицах Голосеевской, Лисковской, Александры Экстер, Иорданской, Амвросия Бучмы, Академика Шалимова и Татарской. В результате будут частично изменены направления передвижения транспорта.

В субботу, 2 августа, обновления коснутся автобусов №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110, а также троллейбусов №№ 34, 37-А. В воскресенье, 3 августа, корректировки будут касаться автобуса №31.

Автобус № 2 будет временно курсировать от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Шолуденко через ул. Прыгуна. №6 будет следовать без заезда на Лисковскую и Радунскую. №39 будет объезжать через просп. Наука и ул. Лысогорскую. № 44 будет следовать от «Березняков» через Радунский до Милославской. № 49 изменит направление после Амвросия Бучмы – просп. Тычины – Днепровская набережная.

Маршрут № 87 из «Осокорков» в Шептицкий пройдет через Березняковскую. № 95 будет курсировать через Тычины и набережную. №110 доедет до ул. Лисковской без заезда на нее. В воскресенье № 31 будет направлено через Ильенко и Татарскую.

Троллейбус № 34 будет двигаться только до просп. Степана Бандеры. №37-А будет курсировать до просп. Красной Калины.

Новый график движения транспорта в Киеве введен временно – на период проведения ярмарок.

К слову, в столице также сообщалось о подорожании проезда. теперь за обычную синюю транспортную карту придется выложить 96 гривен, а ученическая обойдется в 120. Несмотря на новые расценки, уже приобретенные ранее карты остаются в силе и ими можно пользоваться по-прежнему.

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