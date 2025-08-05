Робота для пенсіонерів у Полтаві представлена одразу в кількох напрямках і дає змогу обрати заняття, яке відповідає особистим потребам і навичкам, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія Glovo активно шукає кур'єрів та кур'єрок у Полтаві — піших, а також на вело, мото чи авто. Вакансія передбачає щоденні та щотижневі виплати із загальним доходом до 35 000 гривень. Перевагою є гнучкий розклад та страхування під час виконання замовлень. Кандидати на авто повинні мати паспорт, права та техпаспорт. Військові документи для чоловіків не потрібні.

Ще одна можливість — вакансія прибиральниці у ТРЦ Конкорд. В обов’язки входить прибирання приміщень, винесення сміття, догляд за санвузлами, меблями, вітринами. Колектив шукає порядну, уважну, пунктуальну людину, яка готова працювати в команді. Досвід на подібній посаді буде плюсом, але не обов’язковий. Вік та освіта не мають значення, головне — бажання працювати. Роботодавець гарантує стабільну зайнятість, своєчасну оплату, повне забезпечення засобами для прибирання та комфортні умови відпочинку.

Також у місті є вакансія бариста. У заклад запрошують охочих віком від 18 років. Робота передбачає приготування кавових напоїв, дотримання касової дисципліни, підтримку чистоти на робочому місці. Вітаються чесність, пунктуальність і позитивний настрій. Графік роботи — змінний: 2/2, 3/3 або 4/4. Компанія відкрита до кандидатів без досвіду, студентів та людей старшого віку.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює сфери доставки, прибирання та обслуговування. Усі пропозиції передбачають офіційне оформлення, гнучкі умови та стабільну оплату.

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