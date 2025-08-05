Работа для пенсионеров в Полтаве представлена сразу в нескольких направлениях и позволяет выбрать занятие, отвечающее личным потребностям и навыкам, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания Glovo активно ищет курьеров и курьеров в Полтаве – пеших, а также на вело, мото или авто. Вакансия предусматривает ежедневные и еженедельные выплаты с общим доходом до 35 000 гривен. Преимуществом является гибкое расписание и страхование при выполнении заказов. Кандидаты на авто должны иметь паспорт, права и техпаспорт. Военные документы для мужчин не нужны.

Еще одна возможность – вакансия уборщицы в ТРЦ Конкорд. В обязанности входит уборка помещений, унос мусора, уход за санузлами, мебелью, витринами. Коллектив ищет порядочного, внимательного, пунктуального человека, готового работать в команде. Опыт в подобной должности будет плюсом, но не обязателен. Возраст и образование не суть важно, главное — желание работать. Работодатель гарантирует стабильную занятость, своевременную оплату, полное обеспечение средствами по уборке и комфортные условия отдыха.

Также в городе есть вакансия бариста . В заведение приглашают желающих от 18 лет. Работа подразумевает приготовление кофейных напитков, соблюдение кассовой дисциплины, поддержание чистоты на рабочем месте. Приветствуются честность, пунктуальность и позитивный настрой. График работы – переменный: 2/2, 3/3 или 4/4. Компания открыта к кандидатам без опыта, студентам и людям постарше.

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтаве охватывает сферы доставки, уборки и обслуживания. Все предложения подразумевают официальное оформление, гибкие условия и стабильную оплату.

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