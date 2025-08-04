Подорожчання проїзду у Одеській області торкнулося як міжміських, так і міських напрямків.

Подорожчання проїзду у Одеській області торкнулося маршрутних перевезень між Одесою та містом Південний, повідомляє Politeka.

Інформацію про зміну тарифів оприлюднили на автостанції Південного.

Перевізник ТОВ «Північ Транс», який обслуговує популярні маршрути №67 та №68, підвищив вартість квитка на 20 гривень. Якщо раніше ціна складала 50 грн, то тепер вона становить 70 грн в одному напрямку. Зростання тарифу стосується поїздок як з Одеси до Південного, так і у зворотному напрямку.

Офіційних коментарів щодо причин підвищення вартості наразі немає. Проте перевізники по всій Україні неодноразово наголошували на суттєвому збільшенні витрат на пальне, запчастини, страхування транспортних засобів та податки. Ці фактори змушують коригувати тарифи у пасажирських перевезеннях.

Крім того, підвищення цін відбулося і у міському транспорті Ізмаїла. Там міськвиконком ухвалив рішення про збільшення тарифу на маршрутки, які працюють у режимі маршрутного таксі. Тепер вартість проїзду зросла з 15 до 20 гривень.

Для учнів залишилися пільгові умови: з 1 вересня по 1 червня включно ціна пересування становить 5 грн, а в літній період – 10 грн. Для отримання знижки необхідно пред’явити учнівський квиток, виданий школою, починаючи з 10 років.

Отже, мешканці та гості регіону вже відчули зміни у вартості проїзду. Подорожчання проїзду у Одеській області торкнулося як міжміських, так і міських напрямків, тому варто враховувати це при плануванні поїздок.

До слова, Укрзалізниця опублікувала також новий графік руху поїздів з Одеси.

Джерела: zaxid.net, mahala

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