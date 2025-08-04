Подорожание проезда в Одесской области коснулось как междугородных, так и городских направлений.

Подорожание проезда в Одесской области коснулось маршрутных перевозок между Одессой и Южным, сообщает Politeka.

Информацию об изменении тарифов обнародовали на автостанции Южного.

Перевозчик ООО «Север Транс», обслуживающий популярные маршруты №67 и №68, повысил стоимость билета на 20 гривен. Если раньше цена составляла 50 грн., то теперь она составляет 70 грн. в одном направлении. Рост тарифа касается поездок как из Одессы в Южный, так и в обратном направлении.

Официальных комментариев по поводу причин повышения стоимости пока нет. Однако перевозчики по всей Украине неоднократно отмечали существенное увеличение расходов на горючее, запчасти, страхование транспортных средств и налоги. Эти факторы заставляют корректировать тарифы в пассажирских перевозках.

Кроме того, повышение цен произошло и в городском транспорте Измаила. Там горисполком принял решение об увеличении тарифа на маршрутки, работающие в режиме маршрутного такси. Теперь стоимость проезда выросла с 15 до 20 гривен.

Для учащихся остались льготные условия: с 1 сентября по 1 июня включительно цена передвижения составляет 5 грн., а в летний период – 10 грн. Для получения скидки необходимо предъявить учащийся билет, выданный школой, начиная с 10 лет.

Итак, жители и гости региона уже почувствовали изменения в стоимости проезда. Подорожание проезда в Одесской области коснулось как междугородних, так и городских направлений, поэтому следует учитывать это при планировании поездок.

Кстати, Укрзализныця опубликовала также новый график движения поездов из Одессы.

Источники: zaxid.net, mahala

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