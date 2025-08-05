Подорожчання проїзду на Закарпатті стосується міста Мукачево, повідомляє Politeka.

У Мукачеві було оновлено тариф на автобусне сполучення до села Нове Давидково. Новий тариф офіційно затверджено, і тепер квиток на цей маршрут коштуватиме дорожче.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту №32. З 28 травня 2025 року ціна квитка зросла до 23 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради на своєму засіданні. Раніше проїзд на цьому маршруті коштував 18 гривень.

Цю зміну підтвердили в Управлінні міського господарства. Там підкреслили, що перегляд вартості перевезення був необхідним кроком, зумовленим кількома факторами. Основною причиною стала заява перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12106», а також економічні розрахунки і рекомендації спеціалізованої профільної комісії.

Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та регуляторних вимог, що визначають механізм формування тарифів у сфері транспорту.

Слід нагадати, що це не єдина новина про транспорт у регіоні. Нещодавно в Ужгороді запровадили електронну систему оплати в міських автобусах, яка діє з 1 липня 2025 року. Мешканці можуть оплачувати поїздки через мобільний додаток CIVIL.

Цей сервіс дає можливість купувати квитки, сканувати QR-коди, переглядати історію платежів і стежити за рухом транспорту в режимі онлайн.

Для зручності користувачів передбачені картки різних видів. Звичайна неперсоніфікована коштує 200 гривень, зразу на ній доступно 82.54 гривні для проїзду. Вона підходить усім і не має строку дії.

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