Подорожание проезда в Закарпатье касается города Мукачево, сообщает Politeka.

В Мукачево был обновлен тариф на автобусное сообщение в село Новое Давыдково. Новый тариф официально утвержден, и теперь билет на этот маршрут обойдется дороже.

Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута №32. С 28 мая 2025 года цена билета выросла до 23 гривен. Такое решение принял исполнительный комитет Мукачевского городского совета на своем заседании. Ранее проезд по этому маршруту стоил 18 гривен.

Это изменение подтвердили в Управлении городского хозяйства. Там подчеркнули, что пересмотр стоимости перевозки был необходимым шагом, вызванным несколькими факторами. Основной причиной стало заявление перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106», а также экономические расчеты и рекомендации специализированной профильной комиссии.

Решение принято в соответствии с действующим законодательством и регуляторными требованиями, определяющими механизм формирования тарифов в сфере транспорта.

Следует напомнить, что это не единственная новость о транспорте в регионе. Недавно в Ужгороде была введена электронная система оплаты в городских автобусах, которая действует с 1 июля 2025 года. Жители могут оплачивать поездки через мобильное приложение CIVIL.

Этот сервис позволяет покупать билеты, сканировать QR-коды, просматривать историю платежей и следить за движением транспорта в режиме онлайн.

Для удобства пользователей предусмотрены карты разных видов. Обычная неперсонифицированная стоит 200 гривен, сразу на ней доступно 82.54 гривны для проезда. Она подходит всем и не имеет срока действия.

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