Новий графік поїздів на Закарпатті означає низку змін для пасажирів, які люблять подорожувати країною, обираючи залізницю.

Новий графік поїздів на Закарпатті вступив у дію з 31 липня, повідомляє Politeka.

Як інформують у Facebook "Укрзалізниці", з кінця липня діє новий графік поїздів на Закарпатті. Пасажири знову зможуть дістатися Ужгорода звичним маршрутом через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево. Це стало можливим після завершення ремонту на колії.

Новий графік поїздів на Закарпатті завдяки тому, що залізничники закінчили модернізацію важливої дільниці. Тож тепер пасажирське сполучення повністю відновлено. Пасажирські склади, які тимчасово змінювали напрямок, знову їдуть через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Серед них рейси №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №29/30 з Києва, №46/45 до Харкова та №368/367 до Ковеля. Окрім цього, щоб задовольнити попит, що традиційно зростає влітку, запустили додатковий рейс №283/284 Київ – Ужгород, який буде курсувати цією ж дільницею.

Це рішення пов’язане з тим, що влітку до закарпатських санаторіїв і курортів традиційно прямує багато охочих.

Також передбачено повернення до повноцінного маршруту низки пасажирських складів, які раніше курсували лише до Чопа або Мукачева. Наприклад, рейс №17/18 «Сковорода» Харків – Мукачево, який користується популярністю серед студентів і туристів, знову йде до нашого облцентру.

Так само зміни торкнулися №37/38 Одеса – Мукачево, №81/82 та №749/750 зі сполученням Київ – Чоп, №829/830. Також подовжено маршрут №59/60.

Тож тепер жителі Києва, Запоріжжя, Харкова, Ковеля, Кам’янця-Подільського, Одеси, Львова та інших міст знову можуть розраховувати на прямі потяги до нашого облцентру.

"Укрзалізниця" нагадує, що розклад, як завжди, можна перевірити на фіційному сайті компанії. Там же можна купити і квитки. Окрім цього, вони також доступні в касах вокзалів та у застосунку компанії.

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