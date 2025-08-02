Новый график поездов на Закарпатье означает ряд изменений для пассажиров, любящих путешествовать по стране, выбирая железную дорогу.

Новый график поездов в Закарпатье вступил в действие с 31 июля, сообщает Politeka.

Как информируют в Facebook "Укрзалізниці", с конца июля действует новый график поездов в Закарпатье. Пассажиры снова смогут добраться до Ужгорода по привычному маршруту через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево. Это стало возможным после завершения ремонта на путях.

Новый график поездов в Закарпатье благодаря тому, что железнодорожники закончили модернизацию важного участка. Теперь пассажирское сообщение полностью восстановлено. Пассажирские склады, временно менявшие направление, снова едут через Славско, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Среди них рейсы №3/4 Запорожья – Ужгород, №29/30 из Киева, №46/45 в Харьков и №368/367 в Ковель. Кроме этого, чтобы удовлетворить традиционно растущий спрос летом, запустили дополнительный рейс №283/284 Киев – Ужгород, который будет курсировать по этому же участку.

Это решение связано с тем, что летом в закарпатские санатории и курорты традиционно направляется много желающих.

Также предусмотрен возврат к полноценному маршруту ряда пассажирских составов, ранее курсировавших только в Чоп или Мукачево. Например, рейс №17/18 «Сковорода» Харьков – Мукачево, пользующийся популярностью среди студентов и туристов, снова идет в наш облцентр.

Также изменения коснулись №37/38 Одесса – Мукачево, №81/82 и №749/750 с сообщением Киев – Чоп, №829/830. Также продлен маршрут №59/60.

Теперь жители Киева, Запорожья, Харькова, Ковеля, Каменец-Подольского, Одессы, Львова и других городов снова могут рассчитывать на прямые поезда в наш облцентр.

"Укрзалізниця" напоминает, что расписание, как обычно, можно проверить на официальном сайте компании. Там же можно приобрести и билеты. Кроме того, они также доступны в кассах вокзалов и в приложении компании.

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