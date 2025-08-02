Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області називають вимушеним кроком у зв’язку зі зростанням вартості енергоресурсів і економічними викликами.

З 1 жовтня 2025 року почне діяти підвищення тарифів на опалення в Черкаській області, що вплине на бюджетні установи Канівської громади, передає Politeka.

Про це проінформували у пресслужбі Канівської міської ради.

Зазначається, що тариф для установ переглянуто до економічно обґрунтованого рівня. Ціна теплової енергії, її виробництва, транспортування, постачання та відповідних послуг становитиме 4626,32 грн за гігакалорію з ПДВ. Такий самий рівень встановлено для інших категорій споживачів, які не підпадають під дію мораторію.

Для населення вартість залишиться фіксованою – 1907,53 грн/Гкал. Згідно з повідомленням, на період дії воєнного стану підвищення для домогосподарств заборонене. Однак зазначено, що економічно обґрунтована ціна уже затверджена на рівні 3309,12 грн/Гкал. Для решти категорій споживачів громади вартість збільшиться приблизно на 8%.

У повідомленні також наголошується, що вагома частина витрат пов’язана з закупівлею газу, вартість якого зросла в чотири рази. Це стало основним чинником коригування тарифу.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Черкаській області називають вимушеним кроком у зв’язку зі зростанням вартості енергоресурсів і економічними викликами.