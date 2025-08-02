Повышение тарифов на отопление в Черкасской области называют вынужденным шагом в связи с ростом стоимости энергоресурсов и экономическими вызовами.

С 1 октября 2025 начнет действовать повышение тарифов на отопление в Черкасской области, что повлияет на бюджетные учреждения Каневской общины, передает Politeka.

Об этом проинформировали в пресс-службе Каневского городского совета.

Отмечается, что тариф для учреждений пересмотрен до экономически обоснованного уровня. Цена тепловой энергии, ее производства, транспортировки, поставки и услуг будет составлять 4626,32 грн за гигакалорию по НДС. Такой же уровень установлен для других категорий потребителей, не подпадающих под действие моратория.

Для населения стоимость останется фиксированной – 1907,53 грн/гкал. Согласно сообщению, на период действия военного положения повышение для домохозяйств запрещено. Однако отмечено, что экономически обоснованная цена уже утверждена на уровне 3309,12 грн/гкал. Для остальных категорий потребителей общины стоимость увеличится примерно на 8%.

В сообщении также отмечается, что весомая часть расходов связана с закупкой газа, стоимость которого выросла в четыре раза. Это явилось основным фактором корректировки тарифа.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Черкасской области называют вынужденным шагом в связи с ростом стоимости энергоресурсов и экономическими вызовами.