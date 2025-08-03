Підвищення тарифів на воду в Одеській області починає діяти одночасно для побутових і комерційних користувачів, без винятків.

З 1 серпня 2025 року розпочалося підвищення тарифів на воду в Одеській області, яке торкнеться жителів Південного та юридичних осіб, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з ним, вартість централізованого водопостачання та водовідведення збільшиться на 13,5%.

Для населення новий загальний тариф становитиме 61,44 гривень за один кубічний метр. До цієї суми входять централізоване водопостачання — 32,664 грн/м³ та водовідведення — 28,776 грн/м³. У результаті кожен кубометр для домогосподарств подорожчає на 7,32.

Юридичні особи також отримали оновлені розцінки: для них централізоване водопостачання залишиться на рівні 32,664 грн/м³, а централізоване водовідведення коштуватиме 44,616 грн/м³. Загальна сума для підприємств, установ або організацій за кубічний метр — 77,28.

Рішення про перерахунок тарифів, затверджене НКРЕКП, стосується усіх споживачів на території міста Південне. Підвищення тарифів на воду в Одеській області почне діяти одночасно для побутових і комерційних користувачів, без винятків.

До слова, на Одещині також повідомляли про підвищення цін на світло.

Найсуттєвіші зміни стосуються вечірнього пікового періоду — з 17:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему є найбільшим. У цей час вартість 1 мегават-години на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку зросте з 9 000 гривень до 15 000. На балансуючому ринку ціну підвищено з 10 000 гривень до 16 000 гривень за мегават-годину.

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