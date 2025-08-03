Увеличение тарифов на воду в Одесской области начинает действовать одновременно для бытовых и коммерческих пользователей, без исключений.

С 1 августа 2025 года началось повышение тарифов на воду в Одесской области, которое коснется жителей Южного и юридических лиц, сообщает Politeka.

Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно ему, стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода увеличится на 13,5%.

Для населения новый общий тариф составит 61,44 гривны за один кубический метр. В эту сумму входят централизованное водоснабжение — 32,664 грн/м³ и водоотвод — 28,776 грн/м³. В результате, каждый кубометр для домохозяйств подорожает на 7,32.

Юридические лица также получили обновленные расценки: для них централизованное водоснабжение останется на уровне 32,664 грн/м³, а централизованный водоотвод будет стоить 44,616 грн/м³. Общая сумма для предприятий, учреждений или организаций за кубический метр – 77,28.

Решение о перерасчете тарифов, утвержденное НКРЭКУ, касается всех потребителей на территории города Южное. Увеличение тарифов на воду в Одесской области начнет действовать одновременно для бытовых и коммерческих пользователей, без исключений.

К слову, в Одесской области также сообщали о повышении цен на свет.

Самые существенные изменения касаются вечернего пикового периода — с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему является самой большой. В настоящее время стоимость 1 мегаватт-часа на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке вырастет с 9 000 гривен до 15 000. На балансирующем рынке цена повышена с 10 000 гривен до 16 000 гривен за мегаватт-час.

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