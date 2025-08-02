Місцеві жителі відчують на собі підвищення тарифів на воду в Житомирській області.

З 1 серпня 2025 року сталося підвищення тарифів на воду в Житомирській області, зокрема у Звягелі, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалили 30 липня під час 125-го засідання виконавчого комітету Звягельської міської ради.

Згідно з інформацією міськради, нова вартість централізованого водопостачання для жителів становитиме 31,14 грн/м³ з ПДВ. Централізоване водовідведення обходитиметься у 38,88 грн/м³. Міський голова Микола Боровець зазначив: навіть ці суми покривають лише 80% фактичних витрат комунального підприємства.

Попередній тариф, чинний з 1 червня 2024 року, становив: водопостачання — 24,90 грн/м³, водовідведення — 31,10 грн/м³. Раніше містяни платили лише 80% від розрахункової вартості, а решту компенсував бюджет. Тепер покриття різниці з бюджету неможливе, тому мешканці оплачуватимуть повну суму.

Як пояснив начальник управління житлово-комунального господарства та екології Олег Годун, ціну було розраховано ще у 2023 році з урахуванням тодішніх цін на електроенергію, зарплату, реагенти та паливо. Нині всі ці складові подорожчали. Вартість водовідведення більша через географічне розташування міста, адже стоки перекачують насосами на висоту, що суттєво впливає на загальні витрати.

Отже, місцеві жителі відчують на собі підвищення тарифів на воду в Житомирській області.

До слова, у Луцьку також повідомлялося про підвищення тарифів

Нові нарахування мешканці побачать уже в серпневих платіжках.

У документі зазначено, що оновлені ціни торкнуться усіх категорій споживачів. Вартість змінено через коригування норм надання побутових послуг у межах населених пунктів громади.

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