С 1 августа 2025 года произошло повышение тарифов на воду в Житомирской области, в частности, в Звягеле, сообщает Politeka.

Такое решение было принято 30 июля во время 125-го заседания исполнительного комитета Звягельского городского совета.

Согласно информации горсовета, новая стоимость централизованного водоснабжения для жителей составит 31,14 грн/м³ по НДС. Централизованный водоотвод будет обходиться в 38,88 грн/м³. Мэр Николай Боровец отметил: даже эти суммы покрывают лишь 80% фактических расходов коммунального предприятия.

Предыдущий тариф, действующий с 1 июня 2024 года, составлял: водоснабжение – 24,90 грн/м³, водоотвод – 31,10 грн/м³. Ранее горожане платили лишь 80% от расчетной стоимости, а остальные компенсировали бюджет. Теперь покрытие разницы из бюджета невозможно, поэтому жители будут оплачивать полную сумму.

Как пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии Олег Годун, цену рассчитан еще в 2023 году с учетом тогдашних цен на электроэнергию, зарплату, реагенты и топливо. В настоящее время все эти составляющие подорожали. Стоимость водоотвода больше из-за географического расположения города, ведь стоки перекачивают насосами на высоту, что существенно влияет на общие затраты.

Следовательно, местные жители ощутят повышение тарифов на воду в Житомирской области.

К слову, в Луцке также сообщалось о повышении тарифов

Новые начисления жители увидят уже в августовских платежах.

В документе указано, что обновленные цены коснутся всех категорий потребителей. Стоимость изменена из-за корректировки норм предоставления бытовых услуг в пределах населенных пунктов.

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