Жителів просять заздалегідь враховувати графік відключення світла у Сумській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Графік відключення світла у Сумській області на тиждень з 4 по 10 серпня включає адреси у Вільшанській та Недригайлівській громадах, повідомляє Politeka.

7 серпня з 08:00 до 16:30 ремонтні заходи будуть проводитися у селі Вільшана, Роменський район. У цей період без електроенергії залишаться об’єкти на вулицях:

Миру – будинки під номерами 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 98;

Михайлівська – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 32, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 87;

Роменська – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19;

Шкільна – будинок №59.

Причина – виконання регламентних дій на обладнанні (ПС, РП, ТП, КТП).

У Недригайлівській громаді 7 числа, у часовому проміжку 08:00–16:30, тимчасове знеструмлення очікує на мешканців:

вул. Бережок – будинок 2;

вул. Незалежності – 1, 2, 4, 6, 6А, 8;

вул. Щебетунів – 3Б, 5Б, 14.

Причина – проведення робіт на лініях повітряного типу.

Окремо, 8 серпня, у проміжку з 08:00 до 16:30 без електроенергії залишиться будівля на вулиці Магалівська, №414, у Недригайлові.

Пауза в постачанні зумовлена технічними заходами на підстанційній інфраструктурі.

Жителів просять заздалегідь враховувати графік відключення світла у Сумській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Джерела: Недригайлівська громада, Вільшанська громада

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