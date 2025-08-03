Жителей просят заранее учитывать график отключения света в Сумской области на неделю с 4 по 10 августа.

График отключения света в Сумской области на неделю с 4 по 10 августа включает адреса в Ольшанской и Недригайловской общинах, сообщает Politeka.

7 августа с 08:00 до 16:30 ремонтные мероприятия будут проводиться в селе Вильшана, Роменский район. В этот период без электроэнергии останутся объекты на улицах:

Мира – дома под номерами 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 2 2 2 30, 31, 32, 33, 34, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 98;

Михайловская – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 35, 34 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 87;

Роменская – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19;

Школьная – дом №59.

Причина – выполнение регламентных действий на оборудовании (ПС, РП, ТП, КТП).

В Недригайловской общине 7 числа, во временном промежутке 08:00–16:30, временное обесточивание ожидает жителей:

ул. Бережок – дом 2;

ул. Независимости – 1, 2, 4, 6, 6А, 8;

ул. Щебетунов – 3Б, 5Б, 14.

Причина – проведение работ на линиях воздушного типа.

Отдельно, 8 августа, в промежутке с 08:00 до 16:30 без электроэнергии останется здание по улице Магаловская , №414, в Недригайлове.

Пауза в снабжении обусловлена техническими мероприятиями на подстанционной инфраструктуре.

Жителей просят заранее учитывать график отключения света в Сумской области на неделю с 4 по 10 августа.

Источники: Недригайлівська громада, Вільшанська громада

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