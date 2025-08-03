Новий графік руху транспорту в Миколаєві означає, що від серпня жителі мікрорайону Велика Корениха зможуть дістатись додому на новому автобусному маршруті, повідомляє Politeka.

Під час прессконференції в міськраді 30 липня, мер міста оголосив про запуск важливого нововведення, яке безпосередньо впливає на щоденне пересування облцентром.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві вже затверджено і в цьому місяці він вступить у дію. За словами міської влади, запуск комунального автобуса до Великої Коренихи став результатом довготривалої роботи з вивчення потреб мікрорайону.

Люди роками чекали на зручне сполучення з центром міста, і тепер цей запит нарешті почули. Новий графік руху транспорту в Миколаєві є частиною комплексного плану з покращення системи перевезень у місті. У фокусі уваги насамперед стоїть доступність.

Люди мають право користуватись маршрутками без обмежень, незалежно від того, живуть вони у центрі, на Намиві чи у віддаленій частині на кшталт Коренихи. Цей маршрут стане першим кроком до того, щоб закрити «білі плями» на мапі міських перевезень.

Ще один напрям змін стосується можливості запровадження електронного квитка. Вивчення пасажиропотоку та оптимізація маршрутів підприємств «Миколаївелектротранс» і «Миколаївпастранс» дозволить містянам користуватися пересадками без додаткової оплати.

Простими словами, ви сідаєте в автобус у Коренисі, доїжджаєте до Пушкінського кільця, пересідаєте на тролейбус і продовжуєте подорож на Намив. І все це в межах одного квитка, дійсного протягом години. Така модель давно діє у багатьох європейських містах і суттєво спрощує логістику для пасажирів.

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