Новый график движения транспорта в Николаеве готовит определенные изменения для местных жителей и рассказываем детали.

Новый график движения транспорта в Николаеве означает, что с августа жители микрорайона Большая Корениха смогут добраться домой на новом автобусном маршруте, сообщает Politeka.

Во время пресс-конференции в горсовете 30 июля, мэр города объявил о запуске важного нововведения, непосредственно влияющего на ежедневное передвижение по облцентру.

Новый график движения транспорта в Николаеве уже утвержден, и в этом месяце он вступит в действие. По словам городских властей, запуск коммунального автобуса в Большую Корениху стал результатом долговременной работы по изучению потребностей микрорайона.

Люди годами ждали удобного сообщения с центром города, и теперь этот запрос наконец-то услышали. Новый график движения транспорта в Николаеве является частью комплексного плана улучшения системы перевозок в городе. В фокусе внимания, прежде всего, стоит доступность.

Люди имеют право пользоваться маршрутками без ограничений, независимо от того, живут они в центре, на Намыве или в отдаленной части типа Коренихи. Этот маршрут станет первым шагом к тому, чтобы закрыть белые пятна на карте городских перевозок.

Еще одно направление изменений касается возможности введения электронного билета. Изучение пассажиропотока и оптимизация маршрутов предприятий "Николаевэлектротранс" и "Николаевпастранс" позволит горожанам пользоваться пересадками без дополнительной оплаты.

Простыми словами, вы садитесь в автобус в Коренисе, доезжаете до Пушкинского кольца, пересаживаетесь на троллейбус и продолжаете путешествие на Намыв. И все это в пределах одного билета, действительного в течение часа. Такая модель давно действует во многих европейских городах и существенно упрощает логистику пассажиров.

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