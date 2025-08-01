Дефіцит продуктів в Одеській області з 1 серпня може поглибитися через зростання закупівельних цін на молоко-сировину та ризики обмеження експорту до Європейського Союзу, повідомляє Politeka.

У липні на українському ринку зафіксовано підвищення вартості молочної сировини. Причиною називають її нестачу на внутрішньому ринку, активний попит на біржові позиції, а також валютні коливання. За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, ціни піднялися на тлі зростання експорту вершкового масла, який за півріччя збільшився на 50%.

Молоко екстра ґатунку коштує в середньому 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок дорожче за минулий місяць. Його ціновий діапазон — від 15,50 до 16,70. Продукт вищого класу торгується у межах 15,30–16,35 грн/кг, середній показник становить 15,85 грн. Для першого ґатунку середнє значення — 15,45 грн, без змін. Загальна середня для трьох категорій — 15,92 за кг.

Фахівці очікують наступного підвищення в серпні, приблизно на 20–30 копійок, з огляду на дефіцит сировини та бажання виробників покращити прибуток на фоні високого зовнішнього попиту. Водночас, подальше зростання може призупинитися через ситуацію з експортом до ЄС. Після припинення дії автономних торгівельних заходів, сторони узгодили нові квоти, однак документ ще не ратифіковано через опір кількох країн Східної Європи.

Отже, українцям варто знати, що дефіцит продуктів в Одеській області з 1 серпня може ускладнитися, якщо експорт молочної продукції до ЄС зупиниться через незатверджені умови торгівлі.

Джерело: agrotimes

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