Дефицит продуктов в Одесской области с 1 августа может осложниться.

Дефицит продуктов в Одесской области с 1 августа может углубиться из-за роста закупочных цен на молоко-сырье и риска ограничения экспорта в Европейский Союз, сообщает Politeka.

В июле на украинском рынке зафиксировано повышение стоимости молочного сырья. Причиной называют нехватку на внутреннем рынке, активный спрос на биржевые позиции, а также валютные колебания. По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, цены поднялись на фоне роста экспорта сливочного масла, которое за полугодие увеличилось на 50%.

Молоко экстра сорта стоит в среднем 16,14 за кг без НДС, что на 14 копеек дороже прошлого месяца. Его ценовой диапазон – от 15,50 до 16,70 грн. Продукт высшего класса торгуется в пределах 15,30-16,35 грн/кг, средний показатель составляет 15,85 грн/кг. Для первого сорта среднее значение – 15,45 грн, без изменений. Общая средняя для трех категорий – 15,92 за кг.

Специалисты ожидают дальнейшего повышения в августе, примерно на 20–30 копеек, учитывая дефицит сырья и желание производителей улучшить прибыль на фоне высокого внешнего спроса. В то же время дальнейший рост может приостановиться из-за ситуации с экспортом в ЕС. После прекращения действия автономных торговых мер стороны согласовали новые квоты, однако документ еще не ратифицирован из-за сопротивления нескольких стран Восточной Европы.

Следовательно, украинцам следует знать, что дефицит продуктов в Одесской области с 1 августа может осложниться, если экспорт молочной продукции в ЕС остановится из-за неутвержденных условий торговли.

Джерело: agrotimes

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