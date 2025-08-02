Дефіцит продуктів в Харківській області з 1 серпня може посилитися через зростання закупівельних цін на молоко-сировину та невизначеність з експортом до країн ЄС, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

У другій половині липня відбулося підвищення вартості молочної сировини. Причиною стали внутрішній дефіцит та активний попит на експорт. За словами Георгія Кухалейшвілі, також вплинула девальвація гривні, яка сприяла зростанню цін на готові товари.

Станом на 22 липня середня ціна за кілограм молока екстра ґатунку склала 16,14 гривень без ПДВ. Діапазон у господарствах — від 15,50 до 16,70 грн. Найвища межа зросла на 20 коп. Продукт вищого ґатунку коштує в середньому 15,85 грн/кг (+10 коп.), з розкидом від 15,30 до 16,35 грн. Молоко першого ґатунку залишилося стабільним — 15,45 грн/кг. У результаті середнє значення по всіх категоріях становить 15,92 гривень/кг (+12 коп.).

Прогнозується подальше підвищення на 20–30 коп. у серпні. Однак, аналітики вказують на ризики зниження. Причина — затримка затвердження нових квот на експорт через позицію окремих держав Центрально-Східної Європи. Після скасування автономних торгівельних заходів в червні, експортні поставки української молочної продукції до ЄС можуть бути обмежені. Вірогідно, діючих квот на масло та сухе молоко вистачить лише до кінця серпня.

Дефіцит продуктів в Харківській області з 1 серпня може стати реальністю, якщо обмеження на постачання української продукції до ЄС не буде знято найближчим часом.

Джерело: agrotimes

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