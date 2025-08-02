Дефицит продуктов в Харьковской области с 1 августа может усилиться из-за роста закупочных цен на молоко-сырье и неопределенности с экспортом в страны ЕС, сообщает Politeka.

Такую информацию дает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Во второй половине июля произошло повышение стоимости молочного сырья. Причиной послужили внутренний дефицит и активный спрос на экспорт. По словам Георгия Кухалейшвили, также повлияла девальвация гривны, способствовавшая росту цен на готовые товары.

По состоянию на 22 июля средняя цена за килограмм молока экстра-сорта составила 16,14 гривен без НДС. Диапазон в хозяйствах – от 15,50 до 16,70 грн. Высокая граница выросла на 20 коп. Продукт высшего качества стоит в среднем 15,85 грн/кг (+10 коп.), с разбросом от 15,30 до 16,35 грн. Молоко первого сорта осталось стабильным – 15,45 грн/кг. В результате среднее значение по всем категориям составляет 15,92 гривен/кг (+12 коп.).

Прогнозируется дальнейшее повышение на 20–30 коп. в августе. Однако аналитики указывают на риски снижения. Причина – задержка утверждения новых квот на экспорт из-за позиции отдельных государств Центрально-Восточной Европы. После отмены автономных торговых мероприятий в июне экспортные поставки украинской молочной продукции в ЕС могут быть ограничены. По идее, действующих квот на масло и сухое молоко хватит лишь до конца августа.

Дефицит продуктов в Харьковской области с 1 августа может стать реальностью, если ограничение на поставку украинской продукции в ЕС не будет снято в ближайшее время.

Джерело: agrotimes

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