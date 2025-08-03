Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінниці вже опублікований, тож розповідаємо детальніше.

Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінниці застосовують через заплановані ремонтні роботи на інженерних мережах, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Вінницької міської ради, графік відключення водина тиждень з 4 по 10 серпня у Вінниці передбачає, що частина мешканців міста залишиться без гарячого водопостачання.

Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Вінниці охоплює як роботи з реконструкції тепломереж, так і підготовку до опалювального сезону. Подача гарячого водопостачання тимчасово зупинена через різні види ремонту.

Наприклад, на вулиці Д. Майбороди, 37 і 42 обмеження діють через оновлення магістральних труб, а на Хмельницькому шосе, 49, 51 і 53, Л. Ратушної, 20, 22, 24, 26 і 28 - ситуація аналогічна. Тривалість робіт тут буде орієнтовно до 25.08.

Ще одна точка ремонтів розташована на Д. Нечая, де водопостачання відсутнє в будинках 63-А, 67 та 77-А. Сусідня ділянка на К. Широцького теж підпадає під обмеження. Там без теплого душу залишилися будинки 8 і 10. Провулок К. Широцького, 18, також у цьому списку. За повідомленнями комунальних служб, на цих ділянках відновлення планується 11.08.

Окрім цього, в рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 КП «Вінницяміськтеплоенерго» попереджає, що через модернізацію теплових пунктів і котелень у багатьох мікрорайонах гаряче постачання буде відсутнє до кінця цього місяця.

Так, через ремонт котельні на вулиці М. Кошки, 12/2, мешканці кількох вулиць вже тривалий час залишаються без відповідної послуги. Серед них Зодчих, 42, Князів Коріатовичів, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189, 190.

До списку також увійшли вулиці М. Литвиненко-Вольгемут, 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56, М. Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59, Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а, Сенатора Маккейна, 23, Р. Скалецького, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41, А. Ющенка, 14.

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