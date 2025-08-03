График отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Виннице уже опубликован, так что рассказываем подробнее.

График отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Виннице применяют из-за запланированных ремонтных работ на инженерных сетях, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, график отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Виннице предусматривает, что часть жителей города останется без горячего водоснабжения.

График отключения воды в неделю с 4 по 10 августа в Виннице охватывает как работы по реконструкции теплосетей, так и подготовку к отопительному сезону. Подача горячего водоснабжения временно остановлена из-за разных видов ремонта.

К примеру, на улице Д. Майбороды, 37 и 42 ограничения действуют из-за обновления магистральных труб, а на Хмельницком шоссе, 49, 51 и 53, Л.А. Ратушной, 20, 22, 24, 26 и 28 – ситуация аналогичная. Продолжительность работ здесь будет ориентировочно до 25.08.

Еще одна точка ремонтов находится на Д. Нечая, где водоснабжение отсутствует в домах 63-А, 67 и 77-А. Соседний участок на К. Широцкого тоже подпадает под ограничения. Там без теплого душа остались дома 8 и 10. Переулок К. Широцкого, 18 также в этом списке. По сообщениям коммунальных служб, на этих участках восстановление планируется 11:08.

Кроме этого, в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 КП «Винницагортеплоэнерго» предупреждает, что из-за модернизации тепловых пунктов и котельных во многих микрорайонах горячая поставка будет отсутствовать до конца этого месяца.

Так, из-за ремонта котельной на улице М. Кошки, 12/2, жители нескольких улиц уже долгое время остаются без соответствующей услуги. Среди них Зодчих, 42, Князей Кориатовичей, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189.

В список также вошли улицы М. Литвиненко-Вольгемут, 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 40, М. 42, 57, 57а, 59, Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а, Сенатора Маккейна, 9, Сенатора Маккейна. 31, 32а, 33а, 35, 41, А. Ющенко, 14.

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