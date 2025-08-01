Зміни стосуються кількох денних рейсів, тож закликають пасажирів уважно ознайомитися з новим графіком поїздів на Київщині та заздалегідь планувати свої поїздки

Новий графік поїздів на Київщині ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни стосуються лише окремих експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

З 1 серпня 2025 року деякі приміські електрички, які курсують територією Київської та Чернігівської областей, почали пересування за новим графіком руху поїздів. Зміни стосуються кількох денних рейсів, тож закликають пасажирів уважно ознайомитися з новим графіком поїздів та заздалегідь планувати свої поїздки.

№6308 сполученням Чернігів — Ніжин тепер вирушатиме з Чернігова о 13:13 а прибуватиме до Ніжина о 14:56. Раніше цей поїзд вирушав о 13:32 та прибував о 15:06.

Новий графік поїздів на Київщині виглядає наступним чином: починаючи з 2 серпня 2025 року, тимчасово скасовується курсування приміського поїзда №6072 сполученням Тарасівка — Київ у вихідні дні. Це рішення зумовлене зниженням пасажиропотоку в зазначений період.

№6853, який прямує за маршрутом Чернігів — Славутич, вирушатиме з Чернігова о 10:55 та прибуватиме до Славутича об 11:55. До змін відправлення здійснювалося о 10:32, а прибуття — об 11: 36.

Зворотний рейс — експрес №6856 Славутич — Чернігів — відправлятиметься зі Славутича о 12:05, а прибуватиме до Чернігова о 13 година 3 хвилини. Попередній розклад передбачав відправлення о 12 година 19 хвилин та прибуття о 13 година 22 хвилини.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів враховувати оновлення в розкладі під час планування своїх поїздок. Стежте за офіційною інформацією на сайті Укрзалізниці або в мобільному застосунку.

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