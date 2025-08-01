Изменения касаются нескольких дневных рейсов и призывают пассажиров внимательно ознакомиться с новым графиком поездов в Киевской области и заранее планировать свои поездки

Новый график поездов в Киевской области ввела компания-перевозчик "Укрзализныця", однако изменения касаются лишь отдельных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

С 1 августа 2025 года некоторые пригородные электрички, курсирующие по территории Киевской и Черниговской областей, начали передвижение по новому графику движения поездов. Изменения касаются нескольких дневных рейсов, потому призывают пассажиров внимательно ознакомиться с новым графиком поездов на Киевщине и заранее планировать свои путешествия.

№6308 сообщением Чернигов — Нежин теперь будет отправляться из обласного центра в 13:13, а прибывать в Нежин в 14:56. Ранее этот состав отправлялся в 13:32 и прибывал в 15:06.

Новый график поездов в Киевской области выглядит следующим образом: начиная со 2 августа 2025 года, временно отменяется курсирование пригородного состава №6072 сообщением Тарасовка — Киев в выходные дни. Это решение обусловлено понижением пассажиропотока в указанный период.

№6853, который следует по маршруту Чернигов — Славутич, будет отправляться из обласного центра в 10:55 и прибывать в Славутич в 11:55. До изменений отправление осуществлялось в 10:32, а прибытие в 11:36.

Обратный рейс — экспресс №6856 Славутич — Чернигов — отправляется из Славутича в 12:05, а прибывает в Чернигов в 13:30. Предварительное расписание предусматривало отправление в 12 часов 19 минут и прибытие в 13 часов 22 минуты.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров учитывать обновление в расписании при планировании своих поездок. Следите за официальной информацией на сайте Укрзализныци или в мобильном приложении.

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