Подорожчання овочів в Дніпропетровській області з 1 серпня є наслідком сезонних зрушень та нестабільної ринкової динаміки.

Подорожчання овочів в Дніпропетровській області з 1 серпня пов’язують із сезонними коливаннями попиту та зменшенням постачання тепличної продукції, повідомляє Politeka.

Аналітики зафіксували несподіване зростання ціни на огірки. Протягом тижня середня вартість зросла на 19%, чим здивувала не лише покупців, а й торговельні мережі. За даними проєкту EastFruit, тепличні господарства реалізують товар за 25–45 гривень за кілограм. Це пояснюють завершенням першої хвилі збору, тоді як новий етап ще не розпочався.

На ринку сформувався дефіцит, адже кількість продукції з відкритого ґрунту обмежена. Через це попит перевищує пропозицію. Виробники, користуючись ситуацією, піднімають цінники щодня. Водночас, навіть після такого подорожчання, нинішні розцінки все ще нижчі на 24% у порівнянні з аналогічною датою 2023 року.

У великих супермаркетах регіону теж спостерігається тенденція до зростання. Наприклад, у мережі АТБ огірки коштують 45,89 грн/кг, у Varus — 39,90 грн/кг, а в Сільпо — понад 41 грн/кг. За прогнозами, ситуація може змінитися ближче до кінця серпня, якщо погодні умови сприятимуть дозріванню другого врожаю.

Це не єдиний приклад різких змін на ринку. Нещодавно повідомлялося про суттєве здешевлення кавунів — їхня якість постраждала через спеку, а попит знизився. Натомість м’ясна продукція, зокрема свинина, дорожчає через зменшення обсягів, що надійшли в обіг цього літа.

Подорожчання овочів в Дніпропетровській області з 1 серпня є наслідком сезонних зрушень та нестабільної ринкової динаміки.

Джерело: dduvs

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