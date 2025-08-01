Подорожание овощей в Днепропетровской области с 1 августа связывают с сезонными колебаниями спроса и уменьшением снабжения тепличной продукцией, сообщает Politeka.

Аналитики зафиксировали неожиданный рост цены на огурцы. За неделю средняя стоимость выросла на 19%, чем удивила не только покупателей, но и торговые сети. По данным проекта EastFruit, тепличные хозяйства реализуют товар за 25–45 гривен за килограмм. Это объясняют завершением первой волны сбора, в то время как новый этап еще не начался.

На рынке сформировался дефицит, ведь количество продукции из открытого грунта ограничено. Поэтому спрос превышает предложение. Производители, пользуясь ситуацией, поднимают ценники каждый день. В то же время даже после такого подорожания нынешние расценки все еще ниже на 24% по сравнению с аналогичной датой 2023 года.

В крупных супермаркетах региона тоже наблюдается тенденция роста. Например, в сети АТБ огурцы стоят 45,89 грн/кг, Varus — 39,90 грн/кг, а в Сильпо — более 41 грн/кг. По прогнозам ситуация может измениться ближе к концу августа, если погодные условия будут способствовать созреванию второго урожая.

Это не единственный пример резких перемен на рынке. Недавно сообщалось о существенном удешевлении арбузов — их качество пострадало из-за жары, а спрос снизился. Местная продукция, в частности свинина, дорожает из-за уменьшения объемов, поступивших в обращение этим летом.

Подорожание овощей в Днепропетровской области с 1 августа является результатом сезонных сдвигов и нестабильной рыночной динамики.

Источник: dduvs

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: для переселенцев готовят полезное нововведение, важные нюансы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто может может получить более 3 тысяч гривен ко Дню Независимости.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может оформить денежную помощь, в ПФУ объяснили.